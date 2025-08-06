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Ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині, знищено виробниче обладнання

Пошкоджено магістральний газогін, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Ворог атакував газову інфраструктуру на Одещині, знищено виробниче обладнання
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

“Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи”, – написав Кіпер. 

Він зазначив, що вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. 

Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби. 

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