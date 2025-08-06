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За добу на фронті відбулося 143 боєзіткнення, - Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки росіян.

За добу на фронті відбулося 143 боєзіткнення, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1260 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка Херсонської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 52 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.
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