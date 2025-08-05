У Куп’янську після авіаудару Росії під завалами можуть залишатися люди

Російська авіація вдарила по житловому багатоквартирному будинку в Куп’янську Харківської області. Під завалами можуть перебувати троє людей.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, росіяни вдарили по будинку близько 4.00 5 серпня.
За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє людей — дві жінки та один чоловік. Їхні родичі та знайомі повідомили, що вони не виходять на зв’язок, зазначили у прокуратурі.
Розбір завалів ускладнюється через постійні обстріли, що створює небезпеку для рятувальників.
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