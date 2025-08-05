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У Куп’янську після авіаудару Росії під завалами можуть залишатися люди

Роботу рятувальників ускладнюють постійні обстріли.

У Куп’янську після авіаудару Росії під завалами можуть залишатися люди
наслідки російського обстрілу Куп'янська 5 серпня 2025 року

Російська авіація вдарила по житловому багатоквартирному будинку в Куп’янську Харківської області. Під завалами можуть перебувати троє людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, росіяни вдарили по будинку близько 4.00 5 серпня.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє людей — дві жінки та один чоловік. Їхні родичі та знайомі повідомили, що вони не виходять на зв’язок, зазначили у прокуратурі.

Розбір завалів ускладнюється через постійні обстріли, що створює небезпеку для рятувальників.

  • Того ж дня Росія завдала масштабного удару по місті Лозова Харківської області, унаслідок якого загинули двоє людей і 13 осіб постраждали, зокрема, діти.
  • Увечері ворог вдарив дроном по АЗС у Харкові
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