У Куп’янську після авіаудару Росії під завалами можуть залишатися люди

Російська авіація вдарила по житловому багатоквартирному будинку в Куп’янську Харківської області. Під завалами можуть перебувати троє людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, росіяни вдарили по будинку близько 4.00 5 серпня.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати троє людей — дві жінки та один чоловік. Їхні родичі та знайомі повідомили, що вони не виходять на зв’язок, зазначили у прокуратурі.

Розбір завалів ускладнюється через постійні обстріли, що створює небезпеку для рятувальників.