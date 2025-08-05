Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 780 цілей росіян

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ за добу уразили 785 унікальних цілей ворога.
Про це повідомило Командування СБС.
Зокрема, бійці уразили 187 одиниць особового складу противника, з яких 114 – ліквідовані.
Також знищили 53 одиниці автомобільної техніки і 32 мотоцикли.
Серед інших цілей – 22 артилерійські системи, 9 одиниць бронетехніки і 1 танк.
Крім того, підрозділи СБС знищили 22 безпілотники типу «коптер» і «крило» та уразили 14 точок вильоту операторів БПЛА.
- Усього з 1 по 5 серпня Сили безпілотних систем знищили або уразили 3372 цілі. Серед них – 817 одиниць особового складу росіян.