Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 780 цілей росіян

Крім того, підрозділи СБС знищили 22 безпілотники типу «коптер» і «крило» та уразили 14 точок вильоту операторів БПЛА.

Серед інших цілей – 22 артилерійські системи, 9 одиниць бронетехніки і 1 танк.

Також знищили 53 одиниці автомобільної техніки і 32 мотоцикли.

Зокрема, бійці уразили 187 одиниць особового складу противника, з яких 114 – ліквідовані.

Про це повідомило Командування СБС.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies