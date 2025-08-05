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Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 780 цілей росіян

114 окупантів ліквідували.

Сили безпілотних систем ЗСУ за добу уразили понад 780 цілей росіян
безпілотник
Фото: Міноборони

Підрозділи угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ за добу уразили 785 унікальних цілей ворога.

Про це повідомило Командування СБС.

Зокрема, бійці уразили 187 одиниць особового складу противника, з яких 114 – ліквідовані.

Також знищили 53 одиниці автомобільної техніки і 32 мотоцикли.

Серед інших цілей – 22 артилерійські системи, 9 одиниць бронетехніки і 1 танк.

втрати росіян
втрати росіян

Крім того, підрозділи СБС знищили 22 безпілотники типу «коптер» і «крило» та уразили 14 точок вильоту операторів БПЛА.

  • Усього з 1 по 5 серпня Сили безпілотних систем знищили або уразили 3372 цілі. Серед них – 817 одиниць особового складу росіян.
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