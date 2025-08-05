Після скандалу з закупівлями в Нацгвардії скорочують тилові посади, вводять поліграф та спецкомісію, - Клименко

Рішення про закупівлі у Національній гвардії буде ухвалювати спеціальна єдина комісія.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на тлі скандалу навколо масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ.

"Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена", - наголосив Клименко.

Сьогодні він провів нараду з командуванням Нацгвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення. Клименко заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель.

Клименко зазначив, що на нараду було розроблено "план із термінами, відповідальними особами й чітким контролем", який включає:



Створення єдиної комісії на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.

Створення нового управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.

Скорочення майже 200 тилових посад.

Призначення лише за наявності бойового досвіду і після перевірок, в тому числі – поліграфа.

"Ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію. Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення президента. І це - питання довіри до всієї системи", - наголосив голова МВС.

Він також додав, що всі раніше укладені контракти також будуть перевірені.

НАБУ 9 і 10 травня 2025 року провели обшуки в посадовців НГУ, зокрема - в командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського. У МВС того ж дня повідомили про відсторонення шістьох керівників ланки матеріально-технічного забезпечення.