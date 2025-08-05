Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСуспільствоПодії

Після скандалу з закупівлями в Нацгвардії скорочують тилові посади, вводять поліграф та спецкомісію, - Клименко

Голова МВС провів нараду з командуванням НГУ.

Після скандалу з закупівлями в Нацгвардії скорочують тилові посади, вводять поліграф та спецкомісію, - Клименко
Фото: МВС

Рішення про закупівлі у Національній гвардії буде ухвалювати спеціальна єдина комісія.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на тлі скандалу навколо масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ.

"Логістика має працювати як механізм підтримки кожного бійця на передовій. Система, яка не витримує викликів війни, має бути змінена", - наголосив Клименко. 

Сьогодні він провів нараду з командуванням Нацгвардії. У фокусі уваги - системи закупівель, логістики та матеріально-технічного забезпечення. Клименко заслухав доповідь командувача, бригадного генерала Олександра Півненка, щодо перспективної моделі оборонних закупівель. 

Клименко зазначив, що на нараду було розроблено "план із термінами, відповідальними особами й чітким контролем", який включає: 

  • Створення єдиної комісії на рівні Головного управління НГУ, яка ухвалюватиме рішення про закупівлі.
  • Створення нового управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю - воно перевірятиме кожен документ, постачальника, підрядника і, головне, – кожну посадову особу.
  • Скорочення майже 200 тилових посад. 
  • Призначення лише за наявності бойового досвіду і після перевірок, в тому числі – поліграфа.

"Ресурси мають працювати на передову, а не на зайву бюрократію. Ефективна та прозора система забезпечення бойових підрозділів - це чітке доручення президента. І це - питання довіри до всієї системи", - наголосив голова МВС.

Він також додав, що всі раніше укладені контракти також будуть перевірені.

  • НАБУ 9 і 10 травня 2025 року провели обшуки в посадовців НГУ, зокрема - в командувача Олександра Півненка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка, директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського, заступника директора Департаменту логістики – начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця, начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза та начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ (м. Київ) полковника Володимира Федоровського. У МВС того ж дня повідомили про відсторонення шістьох керівників ланки матеріально-технічного забезпечення. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies