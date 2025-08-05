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Російська армія з початку року втратила майже 267,5 тисячі військових, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ подякував нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу перемогу.

Російська армія з початку року втратила майже 267,5 тисячі військових, - Сирський
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Сили оборони України за сім місяців ліквідували 267 460 російських загарбників.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. 

"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб. Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України", - написав Сирський.

Він також подякував нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу перемогу.

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 2 російські танки, 12 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 058 260 військових
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