Головне за ніч та ранок вівторка, 5 серпня: удари по Лозовій та по Сумському району, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 151 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, евакуація в Херсоні.

Росія завдала масштабного удару по місту Лозова Харківської області, унаслідок якого загинула людина і десять постраждали, зокрема діти.

Удару окупанти завдали 5 серпня орієнтовно з 02:30 до 3:00, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу “Герань-2”.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки, енергетичний обʼєкт. У місті спалахнули пожежі.

Ворог завдав ракетного удару по Сумському району, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Близько 10:00 ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади, росіяни поцілили у сільськогосподарське підприємство.

За попередніми даними, двоє людей загинули. Також є постраждалі – їм надається медична допомога.

На місці працюють екстрені служби. Триває пошуково-рятувальна операція.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 російський штурм.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки.

Сили оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт окупанта.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 058 260 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 46 ударними безпілотниками та ракетою. ППО знешкодила 29 дронів.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на брифінгу закликав жителів мікрорайону Корабел у Херсоні евакуюватися до безпечних місць.

Як пише "Укрінформ", посадовець розповів, що росіяни три дні поспіль атакували Корабельний район з авіації. Через влучання по мосту ускладнено логістику, через що відбувається евакуація. За минулий день вдалося вивезти 80 людей, серед яких 14 дітей та 11 маломобільних осіб. Задіяно 35 транспортних засобів.

За словами Прокудіна, кожному з евакуйованих надають допомогу з боку представників влади та волонтерів. Для того, щоб евакуюватися, потрібно звернутися до обласного контакт-центру за номерами 0800 101 102 або 0800 330 951.

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