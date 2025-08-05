ЗМІ: ЄС розглядає введення санкцій проти Китаю через поставки в РФ двигунів для дронів під виглядом холодильних установок

Євросоюз наполягатиме на санкціях проти Китаю після серпня.

Євросоюз розглядає можливіть введення санкцій проти Китаю через поставки до Росії двигунів для дронів під виглядом холодильних установок, повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Дипломат повідомив виданню, що ЄС знав про такі китайські поставки до Росії ще до розслідування Reuters. Викриття викликало тривогу в Брюсселі. П'ятнадцять країн ЄС звернулися до Пекіна з приводу поставок, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовився відповідати.

«Після серпня ми наполягатимемо на санкціях», – сказав дипломат, попереджаючи, що блок не повинен недооцінювати свій економічний вплив. «Ми хочемо діалогу, але також і дій».

Зазначимо, згідно з розслідуванням Reuters, поставки з Китаю до Росії двигунів для дронів під виглядом холодильних установок дозволили іжевському електромеханічному заводу "Купол" (входить до держконцерну "Алмаз-Антей") збільшити виробництво ударного безпілотника “Гарпія-А1”, попри санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні.