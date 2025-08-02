Арахамія: на час розслідування членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинили

За словами Арахамії, винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на час розслідування НАБУ і САП членство діючого народного депутата Олексія Кузнєцова призупинили.

Про це Арахамія написав у телеграмі.

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання не залежно від статусів та посад", – зазначив він.

Також Арахамія додав, що фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції, і що антикорупційна інфраструктура працює незалежно, а нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії.

"Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива", – написав голова фракції.

Деталі справи

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили сьогодні, 2 липня, про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії.