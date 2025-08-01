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Україна, Румунія та Молдова працюють над створенням регіонального кіберальянсу

Альянс передбачає можливість приєднання нових учасників.

Україна, Румунія та Молдова працюють над створенням регіонального кіберальянсу
Україна, Румунія та Молдова працюють над створенням регіонального кіберальянсу
Фото: РНБО

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) РНБО працює над створенням регіонального кіберальянсу за участі Румунії та Молдови.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Мета кіберальянсу – практична взаємодія у протидії кібер та гібридним загрозам, насамперед з боку РФ. 

“Альянс також посилить співпрацю України, Румунії та Республіки Молдова в обміні інформацією про кіберзагрози, спільній розробці та впровадженні рішень на основі штучного інтелекту, підготовці фахівців, зокрема для проведення спільних заходів кібероборони, підвищенні стійкості критичної інфраструктури та захисті демократичних інституцій”, - зазначили в РНБО.

Альянс передбачає можливість приєднання нових учасників з числа країн, які поділяють спільні демократичні цінності й стратегічні пріоритети.
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