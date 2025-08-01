Сьогодні Сибіга зустрінеться із Сікорським у Польщі

Міністри обговорять оборонну співпрацю, санкції проти РФ та інші питання.

Андрій Сибіга і Радослав Сікорський на зустрічі у Варшаві, 26 листопада 2024 року

Сьогодні, 1 серпня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться у Польщі із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ країни Радославом Сікорським.

Як зазначили у пресслужбі МЗС, Сибіга прибуде до Польщі на запрошення Сікорського.

Міністри в супроводі дружин зустрінуться у резиденції Радослава Сікорського Двір-Хобєлін. Глави зовнішньополітичних відомств проведуть переговори "віч-на-віч" та в розширеному складі.

"Ключовою темою зустрічі стане розвиток українсько-польського добросусідства як ключового фактору сили та безпеки Європи", – зазначили в українському міністерстві.

Міністри обговорять подальшу оборонну співпрацю та зміцнення України в протистоянні російській агресії, санкційний тиск на агресора заради відновлення справедливого миру та широкий спектр питань двостороннього порядку денного.За підсумками зустрічі запланована спільна пресконференція.