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Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким

Президент України висловив сподівання, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником. 

Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. 

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

“Сьогодні була хороша наша перша розмова з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким. Привітав із перемогою на виборах 1 червня та побажав успіху. Розраховуємо, що Польща й надалі залишатиметься нашим надійним партнером і союзником”, – написав Зеленський. 

Глава держави зазначив, що Україна цінує всю підтримку, надану Польщею від самого початку повномасштабної війни: військову, політичну та гуманітарну. 

Також президент поінформував Навроцького про наслідки нічного російського обстрілу та про ситуацію на фронті. 

“Для нас дуже важливо, щоб Польща продовжувала допомагати Україні. Адже ми захищаємо не лише себе, а й усю нашу Європу, і зокрема Польщу”, – зазначив Зеленський. 

Сторони обговорили ключові події, які відбудуться найближчими місяцями. Домовилися про обмін візитами, під час яких обговорять всі актуальні питання двосторонньої співпраці. 

“Обов’язково визначимо формати взаємодії, які дадуть реальний результат для наших країн, наших людей. Дякую за готовність працювати разом і запевнення в подальшій підтримці України”, – написав Зеленський.
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