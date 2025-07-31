Рада підтримала закон президента щодо повернення незалежності НАБУ і САП

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада одразу за основу та в цілому підтримала президентський проєкт «Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» (законопроєкт 13533).

Закон, зокрема, виводить Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) з підпорядкування генпрокурору.

"За" проголосував 331 нардеп.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Згодом, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що спікер Ради Руслан Стефанчук вже підписав закон. Тепер його має підписати президент

Закон передбачає:

СБУ протягом шести місяців з дати набуття чинності законом перевірить на предмет співпраці з ворогом співробітників НАБУ, САП, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до держтаємниці;

детективи НАБУ, співробітники САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР і поліції з допуском до державної таємниці раз на два роки будуть проходити перевірку внутрішньої безпеки на поліграфі на предмет співпраці з ворогом;

повернення норми про те, що з підслідності НАБУ не можна забирати справу. Але є примітка про те, що це можливо за "наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування" НАБУ чи "здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану". Право міняти підслідність має керівник САП або генпрокурор чи його в.о.

НАБУ може отримати в підслідність справи інших органів за рішенням керівника САП;

повернення визначених обставин, за якими обшук може відбуватися без ухвали суду (скандальний закон розишряв їх перелік);

генпрокурор може отримати доступ до матеріалів справ усіх органів, окрім НАБУ.

Що відомо про підпорядкування НАБУ і САП генпрокурору

22 липня було ухвалено закон про фактичне підпорядкування НАБУ та САП генеральному прокурору, що дозволяло йому на свій розсуд призначати прокурорів по корупційних справах та віддавати підслідні антикорбюро справи іншим органам.

Варто зауважити, що законодавчим змінам передували масові обшуки в працівників НАБУ. Двох з них звинуватили в співпраці з ворогом через нардепа-втікача Федора Христенка. А ще трьом оголосили підозри за ДТП, які трапилися в 2021 і 2023 роках. У НАБУ повідомили, що відповідні органи одразу ж знали про ці аварії, і тому неясно, чого ДБР вирішила оголосити підозри саме зараз.

Вже наступного після обшуків дня у Раді знайшлися 263 голоси за зміни, а спікер ВР і Володимир Зеленський екстрено їх підписали. Володимир Зеленський аргументував необхідність змін усуненням "російського впливу" на НАБУ.

Того ж дня в українських містах почалися масштабні протести. Проти цього виступили й міжнародні партнери. Брюссель дав зрозуміти, що зупинить фінансування, якщо Київ не відновить незалежність антикорупційних органів.

Вже наступного дня президент Володимир Зеленський анонсував повернення незалежності НАБУ і САП, хоча сам підписав скандальні зміни.

У розробці законопроєкту, покликаного виправити скоєне, брали участь глави правоохоронних органів, а також НАБУ і САП. Антикорупційні органи залишилися задоволеними новим документом.