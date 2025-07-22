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Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору

За – 263 народні обранці. 

Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору
Фото: LB.ua

Верховна Рада 22 липня ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про Прокуратуру, що фактично передають повноваження НАБУ та САП Генеральному прокурору.

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За закон 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" з правками про НАБУ проголосували 263 нардепи. Трансляцію вів Ярослав Железняк. 

Спікер Верховної Ради вже підписав документ – він направлений на підпис президенту. 

Як повідомляв LB.ua, сьогодні зранку правоохоронний комітет ВРУ рекомендував до другого читання ряд скандальних правок:

  • Генпрокурор (або виконувач обов’язків) отримує повний доступ до матеріалів будь-якого кримінального провадження (зміни до ст. 36 КПК).
  • Він може самостійно змінювати підслідність справ НАБУ і забирати їх до інших органів (ст. 216 КПК).
  • Лише він матиме право повідомляти про підозру топпосадовцям (нова к. 1, ст. 481 КПК).
  • Завдяки зміненій ч. 5 ст. 284 КПК він може одноосібно закривати кримінальні справи проти Президента, урядовців, депутатів, керівників НАБУ, САП, ДБР, НБУ тощо.
  • Змінена ст. 8‑1 Закону «Про прокуратуру» зобов’язує прокурорів САП виконувати процесуальні вказівки Генпрокурора на всіх рівнях.
  • У нових редакціях ч. 5 ст. 36 і 216 КПК Генпрокурор отримує право відбирати справи у НАБУ, мотивуючи це "неефективністю".
  • Зміни до Перехідних положень Закону “Про прокуратуру” дозволяють призначати прокурорів без конкурсу і перевірки – під час у воєнного стану.

"За" віддали голоси 185 "слуг народу", 3 "Євросолідарності", 15 "Батьківщини", 18 платформи за життя і мир, 1 "Голосу", 9 "Відновлення України", 10 "За майбутнє", 17 "Довіри". 

У розпорядженні LB.ua також висновок правоохоронного комітету за підписом автора закону Максима Павлюка ("Слуга народу").

Контекст

Внесення правок до законопроєкту відбулося через добу після масових обшуків у співробітників НАБУ і позапланової перевірки САП на предмет дотримання правил поводження з державною таємницею. Учора СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР повідомили про слідчі дії, пов'язані зі співпробітниками НАБУ.

В самому Бюро сказали, що одночасно влаштували понад 70 обшуків у 15 колег, причому деякі – по справах про ДТП 2021 і 2023 років, про які уже знали відповідні органи.

Окремі справи стосуються можливої співпраці детективів з Росією.

Також детективів НАБУ звинуватили в сприянні вивезенню за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова. Але в НАБУ назвали це збігом і сказали, що співпробітники їхали на захід на запрошення іноземної сторони.

Про серйозне занепокоєння на тлі цих подій вчора заявили посли країн Group of 7. А українське представництво Transperancy International вбачає в цьому бажання влади підпорядкувати незалежні антикорупційні органи. 

Після появи інформації про підготовку підпорядкування генпрокурору в НАБУ заявили, що це фактично знищить їхню незалежність.
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