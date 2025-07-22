Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору

Верховна Рада 22 липня ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про Прокуратуру, що фактично передають повноваження НАБУ та САП Генеральному прокурору.

За закон 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" з правками про НАБУ проголосували 263 нардепи. Трансляцію вів Ярослав Железняк.

Спікер Верховної Ради вже підписав документ – він направлений на підпис президенту.

Як повідомляв LB.ua, сьогодні зранку правоохоронний комітет ВРУ рекомендував до другого читання ряд скандальних правок:

Генпрокурор (або виконувач обов’язків) отримує повний доступ до матеріалів будь-якого кримінального провадження (зміни до ст. 36 КПК).

Він може самостійно змінювати підслідність справ НАБУ і забирати їх до інших органів (ст. 216 КПК).

Лише він матиме право повідомляти про підозру топпосадовцям (нова к. 1, ст. 481 КПК).

Завдяки зміненій ч. 5 ст. 284 КПК він може одноосібно закривати кримінальні справи проти Президента, урядовців, депутатів, керівників НАБУ, САП, ДБР, НБУ тощо.

Змінена ст. 8‑1 Закону «Про прокуратуру» зобов’язує прокурорів САП виконувати процесуальні вказівки Генпрокурора на всіх рівнях.

У нових редакціях ч. 5 ст. 36 і 216 КПК Генпрокурор отримує право відбирати справи у НАБУ, мотивуючи це "неефективністю".

Зміни до Перехідних положень Закону “Про прокуратуру” дозволяють призначати прокурорів без конкурсу і перевірки – під час у воєнного стану.

"За" віддали голоси 185 "слуг народу", 3 "Євросолідарності", 15 "Батьківщини", 18 платформи за життя і мир, 1 "Голосу", 9 "Відновлення України", 10 "За майбутнє", 17 "Довіри".

У розпорядженні LB.ua також висновок правоохоронного комітету за підписом автора закону Максима Павлюка ("Слуга народу").

Контекст

Внесення правок до законопроєкту відбулося через добу після масових обшуків у співробітників НАБУ і позапланової перевірки САП на предмет дотримання правил поводження з державною таємницею. Учора СБУ, Офіс генпрокурора і ДБР повідомили про слідчі дії, пов'язані зі співпробітниками НАБУ.

В самому Бюро сказали, що одночасно влаштували понад 70 обшуків у 15 колег, причому деякі – по справах про ДТП 2021 і 2023 років, про які уже знали відповідні органи.

Окремі справи стосуються можливої співпраці детективів з Росією.

Також детективів НАБУ звинуватили в сприянні вивезенню за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова. Але в НАБУ назвали це збігом і сказали, що співпробітники їхали на захід на запрошення іноземної сторони.

Про серйозне занепокоєння на тлі цих подій вчора заявили посли країн Group of 7. А українське представництво Transperancy International вбачає в цьому бажання влади підпорядкувати незалежні антикорупційні органи.

Після появи інформації про підготовку підпорядкування генпрокурору в НАБУ заявили, що це фактично знищить їхню незалежність.