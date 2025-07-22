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Рада закликала Конгрес США продовжити допомогу Україні і визнати Росію державою-спонсором тероризму

Зокрема нардепи просять Сполучені Штати забезпечити поставки систем ППО Patriot, винищувачів F-16, ракет Tomahawk та інших засобів далекобійного ураження.

Рада закликала Конгрес США продовжити допомогу Україні і визнати Росію державою-спонсором тероризму
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України на пленарному засіданні 22 липня ухвалила офіційне звернення до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки з подякою за двопартійну підтримку та закликом посилити всебічну допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії. За це проголосували 328 депутатів. Про це повідомляють парламентарі. 

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У зверненні парламент рішуче засудив злочини РФ, наголосивши на необхідності відновлення територіальної цілісності України, збереження суверенітету та розвитку стратегічного партнерства зі США. 

У документі перелічено конкретні прохання до американських партнерів, зокрема:

  • визнати Росію державою-спонсором тероризму;
  • ухвалити резолюцію на підтримку України та гарантувати продовження військової допомоги;
  • забезпечити поставки систем ППО Patriot, винищувачів F-16, ракет Tomahawk та інших засобів далекобійного ураження;
  • конфіскувати активи РФ і направити їх на відновлення України;
  • підтримати створення трибуналу за злочини агресії;
  • сприяти поверненню депортованих українських дітей та цивільних.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LB.ua пояснив значення цього звернення:

«Звернення Верховної Ради — це наша політична позиція та вдячність США. Та водночас — заклик до США продовжити військову допомогу. Тут є декілька можливих форматів. Насамперед, це те, про що говорив Трамп: коли НАТО закуповує зброю для України. Або, наприклад, країни, як Німеччина, передає нам свої системи ППО, а нові закуповує у США. Це win-win-ситуація для всіх.

Другий варіант — використання фонду, який ми створили на основі угоди про критичну сировину. Через нього США зможуть надавати військову допомогу як свій внесок. І третій можливий формат — повернення до ленд-лізу», — розповів Мережко.
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