Рада закликала Конгрес США продовжити допомогу Україні і визнати Росію державою-спонсором тероризму

Верховна Рада України на пленарному засіданні 22 липня ухвалила офіційне звернення до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки з подякою за двопартійну підтримку та закликом посилити всебічну допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії. За це проголосували 328 депутатів. Про це повідомляють парламентарі.

У зверненні парламент рішуче засудив злочини РФ, наголосивши на необхідності відновлення територіальної цілісності України, збереження суверенітету та розвитку стратегічного партнерства зі США.

У документі перелічено конкретні прохання до американських партнерів, зокрема:

визнати Росію державою-спонсором тероризму;

ухвалити резолюцію на підтримку України та гарантувати продовження військової допомоги;

забезпечити поставки систем ППО Patriot, винищувачів F-16, ракет Tomahawk та інших засобів далекобійного ураження;

конфіскувати активи РФ і направити їх на відновлення України;

підтримати створення трибуналу за злочини агресії;

сприяти поверненню депортованих українських дітей та цивільних.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LB.ua пояснив значення цього звернення:

«Звернення Верховної Ради — це наша політична позиція та вдячність США. Та водночас — заклик до США продовжити військову допомогу. Тут є декілька можливих форматів. Насамперед, це те, про що говорив Трамп: коли НАТО закуповує зброю для України. Або, наприклад, країни, як Німеччина, передає нам свої системи ППО, а нові закуповує у США. Це win-win-ситуація для всіх.

Другий варіант — використання фонду, який ми створили на основі угоди про критичну сировину. Через нього США зможуть надавати військову допомогу як свій внесок. І третій можливий формат — повернення до ленд-лізу», — розповів Мережко.