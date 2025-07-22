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Поліція Київщини шукає стрільця, який у Василькові поранив чоловіка

Поранений перебуває у лікарні. 

Поліція Київщини шукає стрільця, який у Василькові поранив чоловіка
Поліція, ілюстративне фото
Фото: Національна поліція

Поліція Київської області шукає нападника, який у Василькові вистрілив у чоловіка і поранив його.

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Про це інформує пресслужба Нацполіції. 

Зазначається, що вчора, 21 липня, близько 23:00 у місті Васильків Обухівського району на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізували. 

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрільця.
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