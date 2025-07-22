Поліція Київщини шукає стрільця, який у Василькові поранив чоловіка

Поліція Київської області шукає нападника, який у Василькові вистрілив у чоловіка і поранив його.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що вчора, 21 липня, близько 23:00 у місті Васильків Обухівського району на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізували.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрільця.