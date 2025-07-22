Президента НААН відсторонили від посади. Його підозрюють у махінаціях із працевлаштуванням водія

Обвинувачення подало апеляцію, бо вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.

Відсторонили від посади президента Національної академії аграрних наук України, якого підозрюють у махінаціях із працевлаштуванням водія.

Про це пишуть пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

Імені президента НААН не вказують, але, імовірно, йдеться про Ярослава Гадзала, який дотепер обіймав цю посаду.

"Печерський районний суд задовольнив клопотання слідчого ДБР щодо відсторонення від посади президента Національної академії аграрних наук України до завершення досудового розслідування", – повідомили у Бюро.

Окрім відсторонення від посади, суд частково задовольнив клопотання прокуратури і застосував запобіжний захід, поклавши на підозрюваного низку обов’язків.

Обвинувачення подало апеляцію, бо вважає, що існують ризики впливу підозрюваного на хід розслідування.Досудове розслідування триває.

13 червня Гадзалу повідомили про підозру у незаконному використанні бюджетних коштів. (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України). Він влаштував свого водія одразу до чотирьох державних агропідприємств, підконтрольних йому.

Насправді водій там не працював, а лише возив президента НААН на службовому автомобілі одного з підприємств. Тобто фактично він виконував обовʼязки особистого водія, а заробітну плату на загальну суму понад 200 тис. грн. одержував за рахунок державного бюджету.

У 2020 році президент НААН особисто затвердив штатні розписи, знаючи, що в кожному з підприємств фігурує той самий водій. Це дало змогу нараховувати зарплату за роботу, якої фактично не було.