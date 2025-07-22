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На Херсонщині через російську агресію поранені семеро людей

Від атак ворога постраждали 33 населені пункти області. 

На Херсонщині через російську агресію поранені семеро людей
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Через російську агресію на Херсонщині семеро людей дістали поранення. Від атак ворога постраждали 33 населені пункти області. 

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Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Понятівка, Наддніпрянське, Ромашкове, Придніпровське, Берислав, Осокорівка, Козацьке, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Томарине, Українка, Червоний Маяк, Новорайськ та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 3 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили будівлю театру, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
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