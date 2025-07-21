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Філігранна робота дронів ГУР: розвідники нищать ворога на Торецькому та Покровському напрямках

Бійці ГУР застосовують для ліквідації окупантів наземні дрони.

Філігранна робота дронів ГУР: розвідники нищать ворога на Торецькому та Покровському напрямках
Фото: скріншот

Наземні дрони ГУР нищать російських окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Роботизовані системи використовують також для логістики.

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Про це розповідають у ГУР МО та публікують відео роботи наземних дронів.

"Воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника", — кажуть у ГУР МО.

На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів — малопомітні “кур’єри” здійснили низку вибухових доставок просто на позиції московитів.

Також розвідники продемонстрували експериментальний наземний дрон із гранатометом — бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов.

Наземні дрони широко використовуються розвідниками для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову — без ризику для особового складу. 

Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп’янському та Покровському напрямках.

На відео — унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем.
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