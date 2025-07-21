​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 739 цілей росіян

Впродовж доби 20-21 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 739 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 169 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
- 51 одиницю автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
- 21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.
Крім того, було знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА.
Всього від початку липня знищено/уражено 16 169 цілей, з яких 3 400 – особовий склад противника.