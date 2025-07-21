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​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 739 цілей росіян

Зокрема, було уражено 21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 739 цілей росіян
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Фото: Михайло Федоров

Впродовж доби 20-21 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 739 цілей окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 169 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;
  • 51 одиницю автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
  • 21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.

Крім того, було знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього від початку липня знищено/уражено 16 169 цілей, з яких 3 400 – особовий склад противника.
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