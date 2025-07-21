​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 739 цілей росіян

Зокрема, було уражено 21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.

Впродовж доби 20-21 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 739 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

169 одиниць особового складу, з яких 107 – ліквідовано;

51 одиницю автомобільної техніки та 30 мотоциклів;

21 артилерійську систему, 5 одиниць бронетехніки та 2 танки.

Крім того, було знищено 28 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), а також уражено 18 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього від початку липня знищено/уражено 16 169 цілей, з яких 3 400 – особовий склад противника.