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У НАБУ прокоментували затримання СБУ російського агента у лавах підрозділу "Д-2"

У НАБУ заявили: СБУ раніше повідомляла, що не має доказів щодо затриманого співробітника бюро.

У НАБУ прокоментували затримання СБУ російського агента у лавах підрозділу "Д-2"
Фото: Lb.ua

Національне антикорупційне бюро України прокоментувало затримання Службою безпеки співробітника НАБУ і звинувачення його у співробітництві з російськими спецслужбами.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
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У Бюро заявляють, що інформація щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року.

"У серпні 2023 року до НАБУ надійшла інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників Бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), ця особа пересилала електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у Федеральній службі охорони РФ", — заявляють у Бюро.

Як ідеться у повідомленні, Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У взаємодії НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку. "Принципова позиція НАБУ — виявити всі обставини, незалежно від посади чи тривалості служби працівника". 

"Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей", — твердять у НАБУ..

НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. 

Також у Бюро наголошують, що "СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано".

"У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі в антидержавній діяльності — немає. Відтоді НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення — щодо можливої відповідальності або подальшого проходження служби. Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді бюро не отримало", – йдеться в коментарі НАБУ.

  • 21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора заявили, що викрили "крота" фсб у лавах підрозділу НАБУ "Д-2". Російського агента курував ексзаступник керівника охорони Януковича. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку зрадника.
  • Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).
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