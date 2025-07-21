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Україні вдалося повернути хлопчика, якого примусово вивезли з Маріуполя до Росії під час окупації

У російській школі хлопчика принижували через українське походження.

Україні вдалося повернути хлопчика, якого примусово вивезли з Маріуполя до Росії під час окупації
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Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з Російської Федерації підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя під час окупації. 

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Про це повідомила радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Протягом трьох років Денис (ім’я змінено з міркувань безпеки) був розлучений із мамою. У 2022 році його, примусово вивезли до РФ. 

У російській школі підлітка постійно принижували через своє українське походження, що негативно позначилося на його емоційному стані та здоров’ї.  

Тим часом мама зі старшою сестрою змогли евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію. Увесь цей час вони шукали шлях повернути хлопчика додому. 

"Сьогодні Денис нарешті вдома, поруч із мамою. Попереду — новий етап життя у вільній Україні.  Я вдячна команді Української мережі за права дитини за допомогу в організації цього непростого повернення", — каже Зарівна. 
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