Україні вдалося повернути хлопчика, якого примусово вивезли з Маріуполя до Росії під час окупації

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з Російської Федерації підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя під час окупації.

Про це повідомила радниця з питань комунікацій глави Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Протягом трьох років Денис (ім’я змінено з міркувань безпеки) був розлучений із мамою. У 2022 році його, примусово вивезли до РФ.

У російській школі підлітка постійно принижували через своє українське походження, що негативно позначилося на його емоційному стані та здоров’ї.

Тим часом мама зі старшою сестрою змогли евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію. Увесь цей час вони шукали шлях повернути хлопчика додому.

"Сьогодні Денис нарешті вдома, поруч із мамою. Попереду — новий етап життя у вільній Україні. Я вдячна команді Української мережі за права дитини за допомогу в організації цього непростого повернення", — каже Зарівна.