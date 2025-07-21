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Російські військові атакували Центральний район Херсона

Постраждала мирна жителька.

Російські військові атакували Центральний район Херсона
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували з дрона Центральний район міста Херсон. Унаслідок атаки поранень зазнала жінка.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:00 окупанти обстріляли  Центральний район Херсона. Внаслідок ворожого удару постраждала 49-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію", — ідеться у повідомленні. 

Медики допомогу потерпілій на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
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