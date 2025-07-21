Російські військові атакували Центральний район Херсона

Російські окупанти атакували з дрона Центральний район міста Херсон. Унаслідок атаки поранень зазнала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:00 окупанти обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок ворожого удару постраждала 49-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію", — ідеться у повідомленні.

Медики допомогу потерпілій на місці, від госпіталізації вона відмовилась.