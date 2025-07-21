Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини

Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

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