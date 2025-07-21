Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини

Ввечері 21 липня російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
“Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки загарбників попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.
Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.
На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків обстрілу.