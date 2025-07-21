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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини

Попередньо постраждали щонайменше четверо людей.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини
Ілюстративне фото

Ввечері 21 липня російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру Сумської області.

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Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загарбників попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик.

Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків обстрілу.
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