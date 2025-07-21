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Сенатор США Грем закликав Європу повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії

Це треба робити доти, поки російський диктатор не сяде за стіл переговорів.

Сенатор США Грем закликав Європу повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Європа має повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії, допоки Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

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Таку заяву зробив американський сенатор Ліндсі Грем, співавтор дворпатійного законопроєкту про «драконівські санкції» проти Росії.

Він відзначив новий пакет санкцій ЄС, який зачепив цінову стелю на роснафту, але зауважив, що цього недостатньо.

«Мені дуже приємно бачити, що наші європейські союзники ухвалили новий пакет санкцій проти Путіна та його військової машини. Особливо варто відзначити положення, яке знижує цінову стелю на закупівлю російської нафти з 60 до 47,60 долара за барель. Це потужний крок у правильному напрямку, але мета полягає в тому, щоб повністю припинити закупівлю нафти й газу з Росії, допоки Путін не сяде за стіл переговорів», - написав Грем на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він додав, що в такому випадку підтримує «заяву президента Трампа минулого тижня про готовність запровадити до 100% мит на країни, що купують дешеву російську нафту». 

«Найбільші порушники — Китай, Індія та Бразилія. Час спливає», - додав сенатор.

  • 18 липня стало відомо, що 27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій.
  • До Євросоюзу приєдналася також Британія, яка ввела аналогічні обмежувальні заходи проти РФ.
  • Україна пропонувала, аби роснафту купували за 30 доларів.
  • Тим часом у ЄС були розбіжності перед ухваленням останнього санкційного пакета, бо протестували Угорщина і Словаччина, які залежні від енергоносіїв із Росії.
  • Ба більше – 21 липня стало відомо, що Словаччина узагалі з 2026 року планує перейти повністю на російський газ у межах домовленостей із ЄС.
  • Тим часом блок планує поступово переходити до повної відмови від російських енергоносіїв.
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