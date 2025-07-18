Країни ЄС погодили 18 пакет антиросійських санкцій: "один з найсильніших"

Раніше анонсували, що ці заходи знизять ціну російської нафти.

27 країн-членів Євросоюзу погодилися впровадити 18-ий пакет антиросійських санкцій. Це уже офіційно підтвердила топдипломатка блоку Кая Каллас, а спершу повідомили дипломатичні джерела агентства dpa.

Каллас назвала новий пакет одним з найсильніших, ухвалених за весь час. Санкції стосуються, зокрема, тіньового флоту, що допомагає росіянам збагачувати воєнний бюджет.

"Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуємо доступ російських банків до фінансування", – повідомила вона.

Окрім того, для контролю над суднами запрацює реєстр прапорів.

Більше деталей про те, які санкції очікують у новому пакеті, розповів також глава ОП Андрій Єрмак.

Що очікують у пакеті?

Зниження граничної ціни на нафту. Працюватиме динамічне зниження цін орієнтовно до 45 доларів з нинішніх $60.

Повну заборону імпорту нафтопродуктів з російської нафти.

Санкції проти російського фонду прямих інвестицій.

Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.

Заборону будь-яких трансакцій стосовно обох трубопроводі "Північний потік".

Санкції проти російської військової промисловості – 22 компаній, російських та інших країн, що напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Росії обходити санкції.

Санкції проти банків Китаю, які допомагають росіянам обходити обмеження.

Блокування експорту технологій, які Росія використовує у дронах. Експортні обмеження на понад €2,5 млрд, щоб технології й критичні промислові товари більше не потрапляли до Росії.

Санкції проти найбільшого нафтопереробного заводу "Роснафти" в Індії.

Санкції проти тих, хто мілітаризує українських дітей.

Раніше топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас обіцяла, що 18-ий пакет санкцій знизить максимально можливу вартість бареля російської нафти до $40 з поки чинних 60.

Також країни обговорювали запровадження автоматичного механізму перегляду граничної ціни щокварталу. Передбачається, що ліміт встановлюватимуть на рівні 15% нижче середньої ринкової вартості за останні 10 тижнів. У такому випадку початковий поріг може знизитись приблизно до $50 за барель замість нинішніх $60.

Робота над цим санкційним пакетом тривала декілька місяців. Його ухвалення блокували два члени: Словаччина і Мальта.

Братислава вимагала гарантій компенсацій для себе в разі припинення закупівлі газу в Росії. Зрештою прем'єр-міністр Роберт Фіцо вчора пообіцяв не блокувати санкційний пакет.

Валлетта ж виступила проти пропозиції Єврокомісії встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни.