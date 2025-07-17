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​Польща депортувала декількох громадян Грузії та Молдови "з міркувань безпеки"

З початку року Польщу примусово та добровільно залишили понад 4,6 тисячі іноземців. 

​Польща депортувала декількох громадян Грузії та Молдови "з міркувань безпеки"
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Польська Прикордонна служба за сприяння "Фронтекс" (Європейської служби прикордонної та берегової охорони) депортувала 27 громадян Грузії та 13 громадян Молдови "з міркувань безпеки".

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Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у соцмережі X. 

"Серед громадян Грузії 20 осіб отримали обов’язкові до виконання рішення про примусову депортацію, з міркувань державної безпеки або охорони громадського порядку. У випадку громадян Молдови це були 9 чоловіків. Один із грузинів мав 12 судимостей за крадіжки. Інші іноземці були затримані, зокрема, за керування в нетверезому стані та незаконне перебування на території Польщі", – йдеться в заяві.

Серед депортованих також були люди, які «"допомагали та брали участь в організації незаконного перетину кордону іншими іноземцями", а також ті, хто змінив свої персональні дані, аби потрапити до Польщі.

З початку року Польщу примусово та добровільно залишили понад 4,6 тисячі іноземців. 

Нагадаємо, що США за часів адміністрації президента Дональда Трампа депортували рекордну кількість дітей-іммігрантів
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