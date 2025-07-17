​Польща депортувала декількох громадян Грузії та Молдови "з міркувань безпеки"

З початку року Польщу примусово та добровільно залишили понад 4,6 тисячі іноземців.

Польська Прикордонна служба за сприяння "Фронтекс" (Європейської служби прикордонної та берегової охорони) депортувала 27 громадян Грузії та 13 громадян Молдови "з міркувань безпеки".

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у соцмережі X.

"Серед громадян Грузії 20 осіб отримали обов’язкові до виконання рішення про примусову депортацію, з міркувань державної безпеки або охорони громадського порядку. У випадку громадян Молдови це були 9 чоловіків. Один із грузинів мав 12 судимостей за крадіжки. Інші іноземці були затримані, зокрема, за керування в нетверезому стані та незаконне перебування на території Польщі", – йдеться в заяві.

Серед депортованих також були люди, які «"допомагали та брали участь в організації незаконного перетину кордону іншими іноземцями", а також ті, хто змінив свої персональні дані, аби потрапити до Польщі.

З початку року Польщу примусово та добровільно залишили понад 4,6 тисячі іноземців.

Нагадаємо, що США за часів адміністрації президента Дональда Трампа депортували рекордну кількість дітей-іммігрантів.