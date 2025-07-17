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Трамп заявив, що Coca-Cola змінила рецепт свого напою на його прохання

Компанія багато років використовує для приготування напою кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, натомість Трамп закликав використовувати американський тростинний цукор.

Трамп заявив, що Coca-Cola змінила рецепт свого напою на його прохання
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що компанія Coca-Cola змінила рецепт свого напою на його прохання.

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Про це він повідомив у своїй соцмережі Х. 

“Я розмовляв з Coca-Cola щодо використання СПРАВЖНЬОГО тростинного цукру в Coca-Cola у Сполучених Штатах, і вони погодилися це зробити. Я хотів би подякувати всім керівникам Coca-Cola. Це буде дуже хороший крок з їхнього боку — побачите. Це просто краще!” – написав президент.

Зазначимо, що наразі компанія використовує для приготування напою кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози. 

Як зазначає New York Times, компанія почала використовувати кукурудзяний сироп у Coca-Cola у 1980 році, змішуючи його з цукром, щоб допомогти покрити витрати, пов'язані зі зростанням цін на цукор.

Раніше міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший частково звинуватив кукурудзяний сироп в епідемії ожиріння в країні. 
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