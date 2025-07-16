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Судді МКС відхилили прохання Ізраїлю скасувати ордер на арешт Нетаньяху

Також просили скасувати ордер на арешт колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Судді МКС відхилили прохання Ізраїлю скасувати ордер на арешт Нетаньяху
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Судді Міжнародного кримінального суду (МКС) відхилили прохання Ізраїлю скасувати ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та його колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

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Про це повідомляє Reuters

Ізраїль просив про це, поки МКС розглядає ізраїльські заперечення щодо його юрисдикції щодо ведення війни в Газі.

Судді також відхилили запит Ізраїлю про призупинення ширшого розслідування МКС щодо ймовірних злочинів, скоєних на Палестинських територіях.

Ізраїль відкидає юрисдикцію суду в Гаазі та заперечує воєнні злочини в Газі. Також Ізраїль стверджує, що рішення апеляційної палати, ухвалене у квітні, яке зобов'язало досудову палату переглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду, означає відсутність обґрунтованих юрисдикційних підстав для видачі ордерів.

Втім, судді відхилили це міркування як неправильне і заявили, що юрисдикційне оскарження Ізраїлем ордерів на арешт все ще розглядається, отже ордери залишатимуться чинними, доки суд не винесе конкретного рішення з цього питання.

Термінів для прийняття рішення щодо юрисдикції у цій справі наразі немає.
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