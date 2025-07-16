Польща і країни Балтії посилять захист енергомереж від дронів і кібератак

Вони хочуть, аби проєкт допоміг профінансувати і ЄС.

Понад 380 млн євро виділять на зміцнення безпеки енергетичної інфраструктури між Польщею, Литвою та Латвією в межах проєкту захисту з’єднання LitPol Link, передає RMF FM.

Польський оператор PSE витратить на реалізацію проєкту майже 70 млн євро, водночас Варшава та Вільнюс очікують, що ЄС профінансує до 50% вартості.

Литва зосередиться на встановленні систем боротьби із дронами на п’яти ключових електростанціях. Орієнтовна вартість захисту одного об’єкта — 30 млн злотих.

PSE планує обладнати вісім підстанцій на північному сході Польщі системами моніторингу повітряного простору. За словами представників компанії, знешкодження БпЛА має здійснюватися державними структурами, адже збитий безпілотник може пошкодити критичну інфраструктуру.

Системи захисту будуть апробовані як пілотний проєкт. У разі успіху їх можуть встановити ще на 57 підстанціях — загалом у Польщі таких 65.

PSE також придбає два двомоторні вертольоти для моніторингу та інспекції. Наразі компанія має лише три легкі гелікоптери, непридатні для використання у складних погодних умовах чи вночі.

Окрім цього, у червні оператор створив власну службу внутрішньої безпеки, до якої планують набрати 150 колишніх співробітників поліції, прикордонної служби, армії та спецслужб. Вона працюватиме спільно з приватними охоронними компаніями.

PSE також підписала угоди про співпрацю з поліцією, силами спецпризначення, прикордонниками та лісовою охороною — для обміну інформацією та спільних навчань.