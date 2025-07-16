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Ізраїль посилив удари по Сирії та вдарив по військовій штаб-квартирі

Єрусалим заявляє, що діє на захист громади друзів ‒ меншини, яку єврейська держава зобов'язалася захищати.

Ізраїль посилив удари по Сирії та вдарив по військовій штаб-квартирі
Тривають зіткнення у місті Ес-Сувейда на півдні Сирії
Фото: EPA/UPG

Ізраїль посилив свої атаки на Сирію, завдавши удару по військовій штаб-квартирі країни в Дамаску сьогодні близько полудня.

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Про це пише Bloomberg.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вона також завдає ударів по південній Сирії та “готова до різних сценаріїв”.

Ізраїль заявляє, що діє на захист громади друзів ‒ меншини, яку єврейська держава зобов'язалася захищати.

Державне агентство Сирії повідомило про вибух у Дамаску та атаки безпілотників в Ес-Сувейді, південній частині країни поблизу Ізраїлю. Останніми днями у регіоні відбулися смертельні зіткнення між групами друзів та бедуїнів. Уряд Сирії ввів війська в цей район і каже, що намагається придушити насильство.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові “продовжуватимуть атакувати сили режиму, доки вони не виведуть їх з Сувейди”.

Видання Axios повідомило, що США попросили Ізраїль припинити удари по Сирії. Ізраїль погодився.

Додамо, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що деякі друзи намагалися перетнути кордон з Ізраїлю до Сирії, тоді як інші люди намагалися здійснити зворотний шлях.

  • На початку тижня щонайменше 30 людей загинули у Сирії у сутичках між бедуїнськими сунітськими племенами та бійцями друзської релігійної меншини.
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