Ізраїль посилив удари по Сирії та вдарив по військовій штаб-квартирі

Ізраїль посилив свої атаки на Сирію, завдавши удару по військовій штаб-квартирі країни в Дамаску сьогодні близько полудня.

Про це пише Bloomberg.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вона також завдає ударів по південній Сирії та “готова до різних сценаріїв”.

Ізраїль заявляє, що діє на захист громади друзів ‒ меншини, яку єврейська держава зобов'язалася захищати.

Державне агентство Сирії повідомило про вибух у Дамаску та атаки безпілотників в Ес-Сувейді, південній частині країни поблизу Ізраїлю. Останніми днями у регіоні відбулися смертельні зіткнення між групами друзів та бедуїнів. Уряд Сирії ввів війська в цей район і каже, що намагається придушити насильство.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові “продовжуватимуть атакувати сили режиму, доки вони не виведуть їх з Сувейди”.

Видання Axios повідомило, що США попросили Ізраїль припинити удари по Сирії. Ізраїль погодився.

Додамо, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що деякі друзи намагалися перетнути кордон з Ізраїлю до Сирії, тоді як інші люди намагалися здійснити зворотний шлях.