У Смузі Гази повідомляють про десятки жертв ізраїльських ударів у вихідні

Десять людей, зокрема шестеро дітей, загинули внаслідок авіаудару Ізраїлю в неділю у черзі біля резервуарів для води у центральній частині Смуги Гази.

Про це повідомляє BBC з посиланням на представників служби екстреної допомоги.

Їхні тіла були доставлені до лікарні Аль-Ауда в Нусейраті, куди також госпіталізували 16 поранених, включно з сімома дітьми.

Очевидці повідомили, що безпілотник випустив ракету по натовпу, який стояв у черзі з порожніми каністрами поруч з резервуаром для води в таборі біженців.

Ізраїльські військові заявили, що під час удару, “спрямованого на терориста Ісламського джихаду”, сталася “технічна помилка”, внаслідок якої боєприпас упав за десятки метрів від цілі. Інцидент розглядається, додали військові.

Речник Агентства цивільної оборони Гази заявив, що в неділю ще 19 палестинців загинули після трьох окремих ударів по житлових будинках у центральній частині анклаву та місті Газа.

Окремо Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що за останні шість тижнів у польовому шпиталі в Рафаху на півдні Гази надали більше допомоги пацієнтам з масовими жертвами, ніж за 12 місяців до цього.

Він повідомив, що в суботу до шпиталю привезли 132 пацієнтів, які “постраждали від поранень, пов'язаних зі зброєю”, 31 з яких помер.

З моменту відкриття нових пунктів розподілу продуктів харчування 27 травня в лікарні надали допомогу понад 3400 пацієнтам, які отримали поранення від зброї, та зафіксовано понад 250 смертей, що перевищує “всі випадки масових втрат, які лікували в лікарні” роком раніше.

У суботу лікарня Насера на півдні Гази повідомила про 24 вбивства поблизу пункту розподілу гуманітарної допомоги, де, за словами свідків, ізраїльські війська відкрили вогонь, коли люди намагалися дістатися до їжі.