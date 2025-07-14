Сенатор Грем анонсував "кувалду" санкції проти Росії та "рекордний потік зброї" для України

За словами сенатора, Вашингтон має намір обкласти санкціями не лише Росію, а й країни, що допомагають їй обходити санкції.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував жорсткіші заходи США проти Росії та сильну збройну допомогу Україні. Вашингтон ухвалив таке рішення, оскільки Москва не продемонструвала прагнення припинити війну. Президент Дональд Трамп "залишив двері відчіненими стосовно Росії", але тепер "ці двері ось-ось зачиняться", сказав Грем в ефірі CBS News.

Грем сказав, що у Конгресі є 85 співаторів нових санкцій проти Росії, і тих країн, які підтримують її військову машину. Зокрема, Китаю, Індії і Бразилії.

"Це гроші, які Путін використовує для ведення війни. І цей пакет Конгресу, який ми розглядаємо, дасть президенту Трампу можливість запровадити 500% тарифи на будь-яку країну, яка допомагає Росії та підтримує військову машину Путіна. Він може їх збільшити або зменшити. Він може підвищити або знизити. Він може встановити від 0% до 500%. Він має максимальну гнучкість. Але ми переслідуватимемо людей, які тримають Путіна в справі, та будемо вводити додаткові санкції проти самої Росії. Це справді кувалда, доступна президенту Трампу, щоб покласти край цій війні", – вважає сенатор.

Інший співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що стосовно нових санкцій єдині всі: обидві партії в США та європейські союзники. І є рішення про те, аби конфіскувати російські активи, які заморожені, і використати їх на українські потреби.

Грем порадив слідкувати за новинами стосовно конфіскованих активів.

"Слідкуйте також за планом, згідно з яким Америка почне продавати величезні обсяги зброї нашим європейським союзникам, що може принести користь Україні", – додав він, заявивши, що "Конгрес знаходиться на порозі ухвалення найважливішого пакету санкцій в історії країни.

"Він надасть Президенту Трампу інструменти, яких він не має сьогодні, – буквальну «кувалду»", – вважає сенатор.

Основними порушниками санкції, за його даними, є Китай, Індія та Бразилія.

"Індія купує нафту у Росії дешево і перепродує її. Це огидно. Я розмовляв з Президентом Трампом. Минулого тижня він сказав, що час діяти. Він намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Але моя мета – закінчити цю війну, і єдиний спосіб це зробити – змусити тих, хто підтримує Путіна, вибирати між американською економікою та допомогою Путіну. І ви можете мати лише одного перемовника, і це буде Президент Трамп, з максимальною гнучкістю для завершення цієї війни. Китай, Індія та Бразилія, ви ось-ось сильно постраждаєте, якщо продовжите допомагати Путіну", – пообіцяв сенатор.

Окремо від санкції сенатор анонсував посилення військової підтримки українців.

"Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися. Я очікую, що найближчими днями для президента Трампа стануть доступними такі тарифи та санкції, як ніколи раніше. Я очікую, що найближчими днями Європа отримає більше підтримки щодо зусиль, спрямованих на допомогу Україні. Путін тут помилився. Протягом шести місяців президент Трамп намагався заманити Путіна за стіл переговорів. Атаки зростали, а не зменшувалися. Одна з найбільших помилок Путіна – це гра з Трампом. І ви просто спостерігаєте, як у найближчі дні та тижні будуть докладені величезні зусилля, щоб всадовити Путіна за стіл переговорів. А для тих, хто йому допомагає, Китаю, який купує дешеву російську нафту і не несе відповідальності, ці дні майже закінчилися", – сказав він.

Контекст

Законопроєкт про нові санкції проти Росії лежав у Конгресі готовим протягом місяців, але президент Дональд Трамп вирішив відкласти його просування, аргументуючи це можливістю домовитися з Росією про мир. Втім, Росія прагнень до миру не продемонструвала і не тільки фактично відмовилася від припинення вогню, а й значно посилила атаки на українські міста.

Щодоби вона стала використовувати все більше й більше засобів ураження, зокрема по цивільних.

На тлі цього Трамп перейшов до жорсткішої риторики відносно росіян. Він провів розмову з Путіним, після якої висловив розчарування. А також поговорив із Володимиром Зеленським, і ця розмова, на думку українського президента, була найкращою за весь час.

Трамп просигналізував про готовність передачі Україні вкрай необхідних засобів для ППО. За словами заступника глави ОП Павла Паліси, Київ і Вашингтон обговорюють передачу 10 систем Patriot, які допоможуть фінансувати європейські союзники.

Трамп підтвердив, що Штати нададуть Україні ППО.