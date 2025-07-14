На Миколаївщині через російські дрони горіли будинки, склад і пшеничне поле

Над областю ППО знищила два БпЛА типу «Shahed 131/136».

У Миколаївській області через атаки російських дронів горіли будинки, склад і пшеничне поле.

Як написав у телеграмі очільник ОВА Віталій Кім, за минулу добу силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу «Shahed 131/136».

Увечері, 13 липня, близько 20:32 ворог атакував обласний центр БпЛА типу «Shahed 131/136». Виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Загоряння ліквідували рятувальники.

Також вчора ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. У с. Дмитрівка після обстрілів двічі виникли пожежі сухої трави на відкритих територіях, пожежа двох господарчих будівель на території приватного домоволодіння, пошкоджено приватний будинок, також виникла пожежа поля з пшеницею.

Всюди минулося без постраждалих.