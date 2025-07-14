Україні потрібні власні керовані бомби

Франція збільшує кількість керованих бомб А ASM Hammer до 1200 на рік. Виявилося, що, попри наявність у Росії засобів РЕБ, досить потужної ППО і сильних ВПС, західні керовані бомби, як і раніше, вкрай ефективні. І не так просто знайти рішення, щоб знизити їхню точність, збивати носії або самі засоби доставки.

AASM Hammer Керовані бомби

Тепер компанія Safran Electronics & Defense випустить 1200 одиниць системи наведення — в ААSM вона комбінована із супутникової, інерційної та інфрачервоної голови.

Це означає гарантоване влучання в 10-метрове коло і можливість прицілюватися до метра в потрібну точку будівлі.

Щоб масштабувати виробництво, французький уряд вкладає в компанію 130 млн євро. Тривають активні розробки не реактивного розгінного блока, а повноцінного двигуна, що перетворить бомбу на ракету з дальністю дії 150 км.

Планували 2024 року виготовити близько 600 AASM Hammer, а зробили 840.

70 штук на місяць, 2–3 на добу — це непогано, особливо враховуючи ціну: приблизно чверть мільйона євро за виріб. Але нам усе ще потрібно більше. І навіть більше, ніж можуть поставити США і країни ЄС разом узяті.

Тому тривають випробування універсального модуля корекції та управління (УМПК) українського виробництва для чавуну. Проводять передсерійні пуски, випробування на полі бою.

Ключове завдання — довести виріб якщо не до західної точності, то хоча б зробити його кращим за російський аналог. Але навіть якщо не вдасться класти 100–500 кг в коло 5–10 метрів, то все одно корисніше мати недосконалий виріб, ніж не мати його зовсім.

Фото: safran-group.com AASM Hammer на французькому винищувачі Rafale авіабомбина французькому винищувачі

Бо з постачанням 60+ F-16 у нас залишився кістяк пострадянської авіації. Який ми цілком можемо підтримувати в льотному стані запчастинами з ринку, закривати втрати тими самими умовними польськими МіГ-29 або будь-якими іншими машинами, які вдасться отримати.

Навіть якщо відкинути борти ППО і ті, що здійснюють вильоти на користь флоту, ми цілком можемо «поставити» супротивникові, що зараз наступає, 80–100 керованих бомб на добу.

Це більше, ніж постачання ЄС і США разом узяті. Причому «поставити» по вразливій і дорогій компоненті — вузлах зв'язку, радарах тактичного ППО, штабах і складах.

А можемо перетирати ними логістику: запчастини до квадроциклів, мотоциклів, ремонтні майстерні, майстерні БпЛА, якими доставляють вантажі, — все це в зоні досяжності, і все ногами постачати не вийде.

Звичайно, обкатати вітчизняний УМПК та керовану авіаційну бомбу (КАБ), отримати гроші Заходу, як на САУ «Богдана» за данською ініціативою, і масштабувати було б стратегічно правильно.

Тому що одна річ — переорювати посадки десятками неточних приходів, а інша — використовувати запас пострадянських бомб. Росіяни свої використали, доводячи свої КАБи до більш точного варіанта, а в нас і у Східній Європі вони ще є.

Ми задіяли б флот паліативних бомбардувальників — МіГ-29 і Су-27 з гранично малих висот.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Винищувач Су-27 готують до бойового вильоту

Ми не витрачали б коштів і ресурсу авіаційної коаліції на перенавчання пілотів — усе це пішло б на збільшення нальоту й закупку контейнерів РЕБ.

Україна могла б працювати КАБами по Курській і Бєлгородській областях, знищуючи вежі зв'язку, прикордонні переходи ФСБ, камери і оптичні системи, склади і пункти управління, знижуючи тиск на наші північні області і збільшуючи ціну війни для росіян на їхній території.

Плюс тиснули б на ротний і батальйонний рівень: офіцери зв'язку, управління й пілоти в тактичному тилу.

У нас люблять прислів'я про товстого й худого. Один сохне, інший дохне відповідно. Тільки-от порівняно з грошима ЄС, тієї ж Коаліції дронів, чи із закупівлями Patriot коштом Німеччини худою, безумовно, є Москва.

Росіяни значно відстають технологічно, страждають від обмежень на продаж сировини з ЄС, не можуть одночасно закрити дуже різні за своїм функціоналом запити й мають менше грошей, ніж Європейський Союз.

Які саме запити? Наприклад, компенсувати витрату тисяч ракет до ППО; виготовляти сотнями «Шахеди», чия електроніка багато в чому має західне походження і її потрібно отримувати в обхід санкцій; виробляти сотні одиниць балістики і відновлювати втрати тисяч танків.

Усе це потребує створення цілих галузей економіки — під санкціями і з рецесією це неможливо.

Відновлення постачання зі США, нарощення високоточного важкого озброєння в ЄС, локалізація його виробництва в Україні — один зі шляхів наростити ціну війни для Москви.