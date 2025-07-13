Головне за неділю, 13 липня: понад 150 боєзіткнень, обстріл Слов’янська, дронова атака на Херсон

Бойові дії на Донеччині, 152 бойове зіткнення, ворожі обстріли, повінь в Техасі. Яким запам’ятається 1236-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 липня відбулося 152 боєзіткнення.

Найбільше штурмів (68) захисники відбили на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 липня – в новині.

Ворог не зайшов на територію Дніпропетровської області, бої тривають на Донеччині, заявив у етері речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Щоб пройти до адмінкордону Дніпропетровщини, росіяни перекинули війська на Новопавлівський напрямок. На Покровському напрямку ворог намагається пройти через трасу Покровськ-Костянтинівка.

Докладніше – в новині.

Армія РФ 13 липня вкотре атакувала місто Слов'янськ на Донеччині.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Одна людина загинула і двоє поранені через дронову атаку РФ по Херсону.

Ворог з дрона вдарив по Дніпровському району міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 180 тис. українських сімей отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Також анонсував нові кадрові рішення у ключових посольствах.

Про це глава держави розповів після наради із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Більше інформації – в новині.

Число жертв унаслідок повені в американському штаті Техас зросло до 129 осіб, серед них десятки дітей. Ще 166 людей вважаються зниклими безвісти.

Лише в одному окрузі Керр, який найбільше постраждав від стихійного лиха, за даними влади, зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей.

Тим часом метеорологічна служба попереджає про небезпеку нових злив, що можуть призвести до нових паводків до вечора 13 липня за місцевим часом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!