Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за неділю, 13 липня: понад 150 боєзіткнень, обстріл Слов’янська, дронова атака на Херсон

Бойові дії на Донеччині, 152 бойове зіткнення, ворожі обстріли, повінь в Техасі. Яким запам’ятається 1236-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 13 липня: понад 150 боєзіткнень, обстріл Слов’янська, дронова атака на Херсон
Наслідки російського обстрілу Слов'янська

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 липня відбулося 152 боєзіткнення.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Найбільше штурмів (68) захисники відбили на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 липня – в новині.

Ворог не зайшов на територію Дніпропетровської області, бої тривають на Донеччині, заявив у етері речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Щоб пройти до адмінкордону Дніпропетровщини, росіяни перекинули війська на Новопавлівський напрямок. На Покровському напрямку ворог намагається пройти через трасу Покровськ-Костянтинівка.

Докладніше – в новині.

Армія РФ 13 липня вкотре атакувала місто Слов'янськ на Донеччині.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей, серед яких дитина.

Одна людина загинула і двоє поранені через дронову атаку РФ по Херсону.

Ворог з дрона вдарив по Дніпровському району міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 180 тис. українських сімей отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Також анонсував нові кадрові рішення у ключових посольствах.

Про це глава держави розповів після наради із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Більше інформації – в новині.

Число жертв унаслідок повені в американському штаті Техас зросло до 129 осіб, серед них десятки дітей. Ще 166 людей вважаються зниклими безвісти.

Лише в одному окрузі Керр, який найбільше постраждав від стихійного лиха, за даними влади, зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей.

Тим часом метеорологічна служба попереджає про небезпеку нових злив, що можуть призвести до нових паводків до вечора 13 липня за місцевим часом.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies