Одна людина загинула і двоє – поранені через дронову атаку РФ по Херсону

Ворог з дрона вдарив по Дніпровському району міста.

Одна людина загинула і двоє отримали поранення у Херсоні через російську дронову атаку.

Як розповів у телеграмі о 20:32 очільник МВА Ярослав Шанько, близько години тому ворог з дрона вдарив по Дніпровському району міста.

Травми, несумісні з життям, дістав 57-річний чоловік. Жінку такого ж віку доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Третій постраждалий сам звернувся до медиків. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ліктя.