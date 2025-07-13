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Одна людина загинула і двоє – поранені через дронову атаку РФ по Херсону

Ворог з дрона вдарив по Дніпровському району міста. 

Одна людина загинула і двоє – поранені через дронову атаку РФ по Херсону
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Одна людина загинула і двоє отримали поранення у Херсоні через російську дронову атаку.

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Як розповів у телеграмі о 20:32 очільник МВА Ярослав Шанько, близько години тому ворог з дрона вдарив по Дніпровському району міста. 

Травми, несумісні з життям, дістав 57-річний чоловік. Жінку такого ж віку доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Третій постраждалий сам звернувся до медиків. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення ліктя.

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