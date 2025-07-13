На Київщині чоловік підірвав гранату під час виклику поліції

У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині чоловік підірвав бойову гранату під час поліцейського виклику через домашнє насильство.

Про це повідомила поліція області.

Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро правоохоронців, зловмисник загинув.

18-річна донька кривдника спочатку повідомила, що батько погрожує родині гранатою та вогнепальною зброєю. На місце прибули співробітники Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці.

Коли правоохоронці зайшли до будинку, чоловік привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху поліцейські застосували вогнепальну зброю проти нападника.

Під час обшуку в будинку виявили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю і ніж.