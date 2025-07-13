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Сили оборони ліквідували за минулий тиждень майже 7,5 тисяч російських окупантів

Знищено щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА.

Сили оборони ліквідували за минулий тиждень майже 7,5 тисяч російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулий тиждень Сили оборони України знищили 7490 російських окупантів та 2757 одиниць озброєння та військової техніки.

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Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 6 по 13 липня 2025 року втрати противника склали близько 7490 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 24 танки
  • 27 бойових броньованих машин
  • 283 артилерійських системи
  • 8 РСЗВ
  • 2 установки ППО
  • 671 одиниця автотехніки
  • 4 одиниці спецтехніки

За даними Генерального штабу ЗСУ, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
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