Сили оборони ліквідували за минулий тиждень майже 7,5 тисяч російських окупантів

За минулий тиждень Сили оборони України знищили 7490 російських окупантів та 2757 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 6 по 13 липня 2025 року втрати противника склали близько 7490 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 24 танки
- 27 бойових броньованих машин
- 283 артилерійських системи
- 8 РСЗВ
- 2 установки ППО
- 671 одиниця автотехніки
- 4 одиниці спецтехніки
За даними Генерального штабу ЗСУ, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1240 російських окупантів, знищили 3 ворожі танки і понад 260 БпЛА.