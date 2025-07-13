Україні вдалося повернути підлітка із ТОТ Херсонщини

Хлопець на підконтрольній Україні території та отримує всю необхідну допомогу.

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще одного підлітка.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Останні роки 17-річний хлопець провів у селі під постійним тиском і погрозами з боку окупантів. З кожним днем ситуація ставала небезпечнішою, особливо через наближення його повноліття та ризик примусового призову", — ідеться у повідомленні

Завдяки наполегливій роботі команди "Української мережі за права дитини" та ініціативі Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" вдалося організувати для нього безпечний маршрут виїзду. Наразі хлопець на підконтрольній Україні території та отримує всю необхідну допомогу.

"З початку року на підконтрольну Україні територію повернули 89 дітей. Дякую всім, хто докладає надзусиль для порятунку наших громадян", — каже Прокудін.