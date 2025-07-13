Російські окупанти атакували село на Чернігівщині

13 липня уранці російські окупанти атакували FPV-дроном село у Семенівській громаді на Чернігівщині. Через обстріл постраждав тракторист.

Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росіяни FPV-дроном атакували село в Семенівській громаді. Пошкоджений трактор. Тракторист зазнав тяжких поранень — його госпіталізували", ідеться у повідомленні.

Зараз 47-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів у лікарні. Через важкий стан пацієнта планують транспортувати в Чернігівську обласну лікарню.

Упродовж минулої доби удари окупанти здійснили 41 обстріл по Чернігвській області. Зафіксовано 60 вибухів у 16 населених пунктах області. Ворог застосовує міномети, артилерію, безпілотники та FPV-дрони.