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Російські окупанти атакували село на Чернігівщині

За минулу добу РФ атакувала Чернігвщину понад 40 разів.

Російські окупанти атакували село на Чернігівщині
Наслідки обстрілу Чернігівщини
Фото: Чернігівська ОВА

13 липня уранці російські окупанти атакували FPV-дроном село у Семенівській громаді на Чернігівщині. Через обстріл постраждав тракторист.

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Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росіяни FPV-дроном атакували село в Семенівській громаді. Пошкоджений трактор. Тракторист зазнав тяжких поранень — його госпіталізували", ідеться у повідомленні.

Зараз 47-річний чоловік перебуває під наглядом лікарів у лікарні. Через важкий стан пацієнта планують транспортувати в Чернігівську обласну лікарню. 

Упродовж минулої доби удари окупанти здійснили 41 обстріл по Чернігвській області. Зафіксовано 60 вибухів у 16 населених пунктах області. Ворог застосовує міномети, артилерію, безпілотники та FPV-дрони.
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