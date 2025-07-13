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Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є жертви

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 45 хвилин.

Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, є жертви
Велика Писарівка після обстрілів.
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Упродовж доби російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сумщини, унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. 

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Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді внаслідок ворожого авіаудару загинули двоє мирних жителів. У Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено 3 людей.

"Протягом доби, з ранку 12 липня до ранку 13 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області", — кажуть в ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА.

Унаслідок ворожих ударів FPV-дронами і БпЛА на Сумщині пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Сумській громаді (Великочернеччинський старостат) зруйновано 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджено;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 45 хвилин.
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