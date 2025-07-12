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Росія завдала авіаудару по Сумській громаді. Двоє людей загинули

Руйнувань зазнали будинки.

Росія завдала авіаудару по Сумській громаді. Двоє людей загинули
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти вдарили КАБами по громаді Сумщини. Унаслідок авіаудару загинули двоє цивільних.

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату", — каже Григоров. 

Руйнувань та пошкоджень зазнали будинки. Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.
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