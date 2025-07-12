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На Хмельниччині ППО знищила 4 ракети і 5 БпЛА, є пошкодження

У Кам`янець-Подільському районі пошкоджені сонячні батареї і дах нежитлового приміщення.

На Хмельниччині ППО знищила 4 ракети і 5 БпЛА, є пошкодження
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Уночі під час атаки РФ сили ППО знищили у небі над Хмельниччиною чотири крилаті ракети і п'ять ударних безпілотників. 

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Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Вночі під час сигналу "Повітряна тривога" силами та засобами ППО ЗСУ знищено чотири ворожі крилаті ракети та п’ять ворожих ударних БпЛА типу "Shahed", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки у Кам`янець-Подільському районі пошкоджено сонячні батареї та дах нежитлового підсобного приміщення.

Загиблих та травмованих немає.
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