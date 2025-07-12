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Окупанти атакували Дніпропетровщину, дві людини загинули

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення вчора вдень у Нікополі. 

Окупанти атакували Дніпропетровщину, дві людини загинули
руйнування у Нікополі
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські окупанти атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці агресор атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Поцілив КАБами.Загинули двоє людей", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок обстрілу зайнялося авто, рятувальники приборкали вогонь.

За інформацією Лисака, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення вчора вдень у Нікополі. Тоді росіяни обстріляли місто з важкої артилерії.

  • Уночі 12 липня росіяни завдали по Україні комбінованого удару. Під обстрілом опинилися західні області України, а також місто Харків.
  • У Львові через атаку РФ відомо про пошкодження і чотирьох постраждалих.
  • У Луцьку знищено приватний будинок через російський обстріл.
  • У Чернівцях через комбіновану атаку загинули 2 людей, 14 поранені, четверо з них - у важкому стані.
  • На Черкащині пошкоджені житлові будинки, також виникли проблеми зі світлом.
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