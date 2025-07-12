Окупанти атакували Дніпропетровщину, дві людини загинули

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення вчора вдень у Нікополі.

Російські окупанти атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці агресор атакував Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Поцілив КАБами.Загинули двоє людей", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу зайнялося авто, рятувальники приборкали вогонь.

За інформацією Лисака, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення вчора вдень у Нікополі. Тоді росіяни обстріляли місто з важкої артилерії.