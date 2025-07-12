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На Сумщині через російські обстріли постраждали четверо людей

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 10 хвилин.

На Сумщині через російські обстріли постраждали четверо людей
Фото: поліція Сумської області

Упродовж доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області, постраждали четверо людей.

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Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок атак БпЛА поранено 2 цивільні особи (1968 р.н. та 1970 р.н.).

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травмовано цивільну особу (1962 р.н.).

У Середино-Будській громаді через обстріл РСЗВ 11 липня травмовано цивільну особу (1980 р.н.).

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: понад 10 скидань ВОГ з БпЛА; майже 20 ударів КАБів. Також окупанти атакували FPV-дронами, БпЛА та завдали ракетних ударів НАР по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний автомобіль; у Білопільській громаді знищено приватний житловий будинок; у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення; у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення; у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 8 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 18 годин 10 хвилин.
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