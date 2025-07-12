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Раннім ранком Росія атакувала Харків. Є поранені

Ворог бив бомбами і дронами. 

Раннім ранком Росія атакувала Харків. Є поранені
Ілюстративне фото
Фото: УП

Вранці 12 липня Росія атакувала Харків. За попередніми даними, ворог завдав 10 ударів.

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Є поранені, повідомили глава ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. Їм надають допомогу. 

"Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані", – сказав Синєгубов.

Пошкоджено декілька об'єктів, зокрема критична інфраструктура. 

"За попередньою інформацією, в ранці ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель", – додав Терехов. 

У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.

  • Цієї ночі Росія провела чергову масовану атаку. Била і дронами, і ракетами, зокрема по західних містах. Є поранені у Львові.
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