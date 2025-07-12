Раннім ранком Росія атакувала Харків. Є поранені

Вранці 12 липня Росія атакувала Харків. За попередніми даними, ворог завдав 10 ударів.

Є поранені, повідомили глава ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. Їм надають допомогу.

"Внаслідок ранкової ворожої атаки на Харків постраждали двоє людей. Чоловіки 55 та 33 років шпиталізовані", – сказав Синєгубов.

Пошкоджено декілька об'єктів, зокрема критична інфраструктура.

"За попередньою інформацією, в ранці ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель", – додав Терехов.

У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.