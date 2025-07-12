Партизани "АТЕШ" розвідали склад боєприпасів окупантів в Урзуфі на ТОТ Донеччини

Агенти партизанського руху "АТЕШ", які діють у тилу противника, виявили місцезнаходження складу боєприпасів окупантів у районі Мангуша на Донецькому напрямку.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ" у Телеграмі.

"Протягом кількох днів наш агент фіксував активне переміщення колон КАМАЗів з тентами в тому самому напрямку. Такий посилений рух, як у денний, так і вночі, не міг залишитися непоміченим для наших інформаторів. Детальний моніторинг маршрутів дозволив встановити передбачуване місцезнаходження прихованого складу із боєприпасами", — ідеться у повідомленні руху.

У партизанському русі підкреслюють, ворог продовжує робити помилки, які агенти "АТЕШ" успішно використовують на користь Сил оборони України.

"Ми продовжуємо цілодобове спостереження за логістикою супротивника, виявляючи слабкі місця у його тиловій інфраструктурі. Кожна зафіксована ціль наближає момент знищення бойового потенціалу окупантів", — наголошують в "АТЕШ".