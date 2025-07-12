На Херсонщині через російський обстріл дві людини загинули, восьмеро поранені

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області дві людини загинули, ще восьмеро — дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Михайлівка, Дудчани, Незламне, Берислав, Червоний Маяк, Новорайськ, Станіслав, Широка Балка, Нововоронцовка, Тягинка, Вірівка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Бургунка, Антонівка, Монастирське, Золота Балка, Миролюбівка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Берегове, Приозерне, Велетенське, Дар'ївка, Осокорівка, Веселе, Вірівка, Зарічне, Козацьке, Наддніпрянське, Новотягинка, Саблуківка, Томарине, Шевченківка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили агропідприємство, складське приміщення, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 — дістали поранення.