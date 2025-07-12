НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російський обстріл дві людини загинули, восьмеро поранені

Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області.

На Херсонщині через російський обстріл дві людини загинули, восьмеро поранені
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській області дві людини загинули, ще восьмеро — дістали поранення.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Михайлівка, Дудчани, Незламне, Берислав, Червоний Маяк, Новорайськ, Станіслав, Широка Балка, Нововоронцовка, Тягинка, Вірівка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Бургунка, Антонівка, Монастирське, Золота Балка, Миролюбівка, Садове, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Берегове, Приозерне, Велетенське, Дар'ївка, Осокорівка, Веселе, Вірівка, Зарічне, Козацьке, Наддніпрянське, Новотягинка, Саблуківка, Томарине, Шевченківка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили агропідприємство, складське приміщення, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 — дістали поранення.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies