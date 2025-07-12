КНДР підтвердила підтримку російської агресії в Україні. Пхеньян може надіслати додаткові війська

Північна Корея також погодилася направити 6000 військових інженерів та будівельників для реконструкції в Курській області Росії.

Північна Корея підтвердила підтримку військових дій Росії в Україні. Сеул повідомив про плани КНДР надіслати ще військових на війну Росії проти України.

Про це йшлося під час зустрічі очільник російського МЗС Сергія Лаврова зі своїм колегою з КНДР, пише Reuters з посиланням на медіа РФ.

У п'ятницю Лавров вилетів зі столиці Малайзії Куала-Лумпура після зустрічі міністрів закордонних справ організації АСЕАН. Він прибув того ж дня до Вонсана у Північній Кореї, де розташований нещодавно відкритий приморський курорт. Регіон також відомий своїми ракетними та військово-морськими об'єктами.

“Ми обмінялися думками щодо ситуації навколо української кризи... Наші корейські друзі підтвердили свою тверду підтримку всіх цілей спеціальної військової операції, а також дій російського керівництва та збройних сил”, – заявив Лавров.

Південнокорейська розвідувальна служба заявила, що Північна Корея може готуватися до розгортання додаткових військ у липні або серпні у війні Росії проти України, раніше вона вже відправила понад 10 000 солдатів.

Північна Корея також погодилася направити 6000 військових інженерів та будівельників для реконструкції в Курській області Росії.

Після Північної Кореї Лавров поїде до Китаю для участі у зустрічі Шанхайської організації співробітництва, яка запланована на понеділок та вівторок.

У Москві підкреслюють, що курорт Вонсан може сприяти розвитку російського туризму в Північній Кореї, посилаючись на відновлення прямих поїздів з Москви до Пхеньяна та проект будівництва мосту через річку Тюмень, що є частиною кордону між Північною Кореєю, Китаєм та Росією.

Пізніше цього року Північну Корею відвідає більше делегацій високого рівня.